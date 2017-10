No puedo omitir tampoco mi opinión totalmente desfavorable a la participación activa y operativa de las Fuerzas Armadas de nuestro país, como algunas voces los proponen, en la estrategia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. La experiencia internacional ha sido negativa y puso en evidencia que el excesivo empleo de la fuerza produjo reiteradas violaciones a los derechos humanos, un innecesario grado de letalidad y un rédito final no exitoso. Ellas constituyen la última ratio en el monopolio legal de la violencia, y su misión esencial es constituir un elemento disuasorio en defensa de intereses vitales de nuestro país, principalmente dos joyas de materias primas: la Patagonia, con el 30% de la superficie del país y sólo un 5 % de la población, y un litoral marítimo del orden de más de cinco mil kilómetros, ambas desprotegidas. Por lo expuesto, es un despropósito disponer de ellas para misiones ajenas como enfrentar a una delincuencia organizada, en particular el narcotráfico y su vinculación con otros delitos transnacionales.