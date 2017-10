Los próximos vendrán en breve, antecedidos por los ex funcionarios K sometidos a proceso. La Justicia argentina es lenta y mañosa. Cuando sus habitantes percibieron que desde el Poder Ejecutivo y la corporación política se les abría una puerta, reaccionaron y actuaron sobre quienes hasta hace pocos meses no se atrevían a citar. Ver a un ex super ministro y un ex vicepresidente kirchneristas sometidos a proceso, parece fantasioso. Desde el Gobierno lo aprecian y alientan. Al ciudadano de a pie le cae bien.