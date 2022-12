Leo: pedido egoísta para que te quedes

Lionel Messi (AFP)

Querido Leo:

Me atrevo a escribirte estas líneas para que sepas que mi hijo Gaspar -su segundo nombre es Diego, por Maradona-, de 12 años, lloró en las últimas tres finales perdidas por la Selección. Lloró desconsoladamente.

Como padre futbolero me sentí impotente y en cada ocasión le dije que iba a haber revancha. Que siempre puede haber una victoria que limpie la tristeza de las derrotas y un montón de cosas más que servían para consolarlo y al mismo tiempo alimentar sus esperanzas en el próximo triunfo, que también eran las mías. Todas las veces me las rebusqué para conseguir argumentos.

Pero hoy por la mañana cuando con los ojos llenos de lágrimas me dijo "Se van Messi y Mascherano de la Selección" y se puso a llorar antes de calzarse su guardapolvo blanco para ir a la escuela, no supe qué decirle. No tenía respuesta para eso que lo aquejaba.

Porque sinceramente no sé si vos tenés ganas de dar revancha, si querés volver a intentarlo y soportar –ante una eventual derrota- las críticas despiadadas de miles de argentinos que jamás pisaron una cancha (ni de fútbol ni de nada).

Mi pedido es para que revises tu decisión y no dejes de jugar en la Selección. Tal vez no sepas que desde que vos entraste a una cancha miles de pibes pidieron tener una camiseta con tu nombre. Una camiseta original y cara, una comprada en una feria del truchaje y barata, o una hecha con una bolsa de residuos. No importa qué calidad tuviera siempre y cuando en la espalda se leyera tu apellido. Es que los pibes quieren ser como vos, no solo por la zurda mágica, sino porque te ven sonreír después de hacer un gol.

Ayer te vimos llorar y ellos lloraron con vos. Por vos. Y hoy, por lo menos mi hijo, lloró un poquito más. A partir de esa situación te escribo estas líneas para que no dejes la Selección.

Mi pedido es muy personal. Vos sabrás por qué decidirás si seguís con la 10 de la celeste y blanca. Pero yo te doy un motivo por el que deberías seguir: Porque que vos sigas es muy importante para mi hijo y para mí.

El 25 de junio de 2014 tuvimos la enorme suerte de estar en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre cuando la Selección, en el Mundial de Brasil, le ganó 3-2 a Nigeria. Ese día, supongo que lo recordarás, hiciste dos goles. El segundo fue un tiro libre que clavaste cerca de un palo. En ese mismo instante me abracé con Gaspar y sentí que éramos felices. Muy felices. Los dos y gracias a vos.

Es, por cierto, muy egoísta mi pedido para que sigas. Es que no me podés privar de otro momento de felicidad extrema como el del 2014. La cosa sería así: vos volvés a jugar en la Selección, con mi hijo vamos a verte, la clavás de nuevo cerca de un ángulo, nosotros nos abrazamos, somos felices y te lo agradecemos. Pensálo, Leo, intuyo que a cientos de miles de argentinos nos pasó y nos pasará lo mismo. No te vayas.