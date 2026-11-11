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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 11 de noviembre

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 6,22 reales brasileños, lo que representa un aumento del 0,75% respecto al precio de cierre previo de 6,18 reales, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 1,56%, mientras que en la comparación interanual, se observó una leve subida del 0,11%.

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En los últimos días, el euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño, con un incremento sostenido durante tres días consecutivos. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 9,06%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,45%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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