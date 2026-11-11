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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,18% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según datos de Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un incremento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,76%, notablemente superior a la volatilidad de referencia de 21,41%, lo que sugiere una fase de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 3,18%, mientras que en comparación con hace un año, muestra un incremento del 1,66%.

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