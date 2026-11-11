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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de noviembre

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 8,48 quetzales, lo que representa una variación positiva del 2,13% respecto al precio de cierre de la sesión previa, que fue de 8,31 quetzales. Dow Jones.

El euro experimentó una subida del 2,01% en la última semana, aunque en términos interanuales presenta una bajada del -4,29%.

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El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, mostrando una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 27,46%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,37%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado.

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