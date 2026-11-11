Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,58 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, lo que representa una disminución del 0,25% respecto al cierre anterior de 1,58. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,46%, sin embargo, su evolución interanual muestra una bajada del -2,25%.

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El tipo de cambio del euro al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una presión creciente sobre la moneda europea. La volatilidad actual del 4,77% supera la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que indica un aumento en la inestabilidad en el mercado cambiario.