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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,58 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,18% respecto al precio de cierre previo de 1,58, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,53%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,18%.

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El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días.

Con una volatilidad actual del 4,56%, superior a la volatilidad de referencia del 4,1%, el mercado se encuentra en un estado de inestabilidad.

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