Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,18% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 3,18%, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 1,67%.

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El dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 33,78%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 21,41%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.