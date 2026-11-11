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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de noviembre

La divisa estadounidense refleja un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual del 0,36% respecto al cierre anterior. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,57%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,93%.

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El tipo de cambio dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del 4,65% supera la volatilidad de referencia del 4,06%, sugiriendo un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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