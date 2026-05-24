Temperaturas en Panamá: prepárate antes de salir de casa

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este domingo en Panamá, Panamá.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Panamá es de 55% durante el día y del 73% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 78% en el transcurso del día y del 53% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 26 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 8.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

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En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

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Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.