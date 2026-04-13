Euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de abril

El euro se cotiza al inicio del día a 20,29 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,18% comparado con los 20,33 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una disminución 1,01%, de manera que en el último año aún conserva un descenso del 7,18%.

Analizando este dato con el de días pasados, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando acabó con un ascenso del 0,15%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad es de 3,25%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (8,32%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.