Noticias

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Los Ángeles para este 10 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este viernes en Los Ángeles.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se prevé que en Los Ángeles habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 13°. La nubosidad será del 70% y por la noche habrá una posibilidad del 83% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en EEUUClima en Los ÁngelesClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de Guatemala este 10 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de Guatemala este 10 de abril

Antofagasta: calidad del aire este 10 de abril de 2026

Estos son algunos consejos a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Antofagasta: calidad del aire este 10 de abril de 2026

Estatus de la calidad del aire en Coronel Sur este 10 de abril de 2026

Estas son algunas recomendaciones a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Estatus de la calidad del aire en Coronel Sur este 10 de abril de 2026

Reporte del aire en Viña del Mar este 10 de abril de 2026

Estos son algunos consejos a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Reporte del aire en Viña del Mar este 10 de abril de 2026

Valparaíso: calidad del aire este 10 de abril de 2026

Estas son algunas sugerencias a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Valparaíso: calidad del aire este 10 de abril de 2026