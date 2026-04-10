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Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 10 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 10 de abril
Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 10 de abril

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 8,05 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 2,52% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 7,85 bolivianos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota un incremento 1,98%, de modo que en el último año aún conserva un ascenso del 1,93%.

Respecto a fechas previas, cambió el sentido del dato previo, cuando se saldó con una disminución del 1,52%, sin poder establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a la cifra lograda para el último año (16,42%), así que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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