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Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 10 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 10 de abril
Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 10 de abril

Tras la apertura el euro se paga en el día de hoy a 5,94 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,05% con respecto a los 5,94 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una disminución 0,09% y en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 6,35%.

En relación a días pasados, suma dos fechas seguidas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es ligeramente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.

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