Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 10 de abril

El dólar estadounidense se paga en el comienzo del día de hoy a 5,07 reales brasileños en promedio, de modo que implicó una subida del 0,26% con respecto a los 5,06 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,7% y en el último año aún conserva una disminución del 10,87%.

Analizando este dato con el de días pasados, corta con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La cifra de la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.