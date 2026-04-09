Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de abril

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 1,38 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,17% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,88%; por el contrario en el último año aún acumula un incremento del 0,9%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, encadena cinco fechas consecutivas de números negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (4,76%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.