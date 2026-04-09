Euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de abril

El euro cotizó al cierre a 20,30 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,77% con respecto a los 20,46 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,47% y en el último año aún mantiene una bajada del 6,66%.

Analizando este dato con el de días previos, encadenó tres fechas sucesivas en cifras negativas. La cifra de la volatilidad presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal recientemente.