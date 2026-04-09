Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de abril

El euro se paga en la sesión de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 1,61 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,55%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 2,55%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, acumula tres sesiones consecutivas en verde. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a la acumulada en el último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.