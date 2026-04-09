Noticias

Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para La Romana este 10 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para La Romana este 10 de abril:

La probabilidad de lluvia para este viernes en La Romana es de 18% durante el día y del 17% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 33% en el transcurso del día y del 23% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en La RomanaClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Consulta las transmisiones de cada uno de los encuentros que se disputarán este finde semana y prepárate para disfrutar del mejor futbol mexicano

Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Pronóstico del clima en Montevideo este 10 de abril: temperatura, lluvias y viento

Uruguay podría registrar un incremento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Pronóstico del clima en Montevideo este 10 de abril: temperatura, lluvias y viento

Clima hoy en Paraguay: temperaturas para Encarnación este 11 de abril

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima hoy en Paraguay: temperaturas para Encarnación este 11 de abril

Clima en Paraguay: el pronóstico del tiempo para Asunción este 11 de abril

Durante el invierno en Paraguay la temperatura desciende hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima en Paraguay: el pronóstico del tiempo para Asunción este 11 de abril

Euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de abril