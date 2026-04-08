Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de abril

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 20,33 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,84% si se compara con los 20,50 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota una bajada 1,61% y en términos interanuales acumula aún un descenso del 6,74%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, encadenó dos fechas sucesivas cayendo. La volatilidad de esta semana fue de 4,4%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,37%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.