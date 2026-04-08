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Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de abril
Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de abril

El euro se cotiza en el día de hoy a 20,34 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,78% si se compara con el valor de la jornada anterior de 20,50 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro acumula una bajada 1,55%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 6,69%.

Analizando este dato con el de días anteriores, suma dos jornadas seguidas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días es de 4,12%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (8,37%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

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