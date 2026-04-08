Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,25% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una subida 0,51%, por ello en el último año aún acumula un ascenso del 2,65%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, acumuló dos fechas consecutivas de números positivos. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.