Noticias

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,25% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una subida 0,51%, por ello en el último año aún acumula un ascenso del 2,65%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, acumuló dos fechas consecutivas de números positivos. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de abril

Precio del dólar hoy en Cuba: Peso cubana sufre ligera caída al cierre de la cotización de este miércoles 8 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior, luego de que las naciones que se encuentran en conflicto en Medio Oriente, llegaran a un acuerdo para frenar las tensiones geopolíticas recientes

Precio del dólar hoy en Cuba: Peso cubana sufre ligera caída al cierre de la cotización de este miércoles 8 de abril