Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,64 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,47% comparado con la cifra de la jornada anterior, que fue de 7,46 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 2,24%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,68%.

Con respecto a fechas anteriores, puso fin a dos jornadas seguidas con tendencia plana. La volatilidad de esta semana fue de 24,76%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (19,12%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.