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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,34% frente a los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,55%; por contra en términos interanuales mantiene aún un incremento del 1,06%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, sumó cuatro sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 3,6%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (4,76%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

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