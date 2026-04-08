Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,34% frente a los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,55%; por contra en términos interanuales mantiene aún un incremento del 1,06%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, sumó cuatro sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 3,6%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (4,76%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.