Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de abril
Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de abril

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al inicio de operaciones a 8,84 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,7% comparado con los 8,61 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 2,19%, por lo que en términos interanuales acumula aún un incremento del 1,33%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas previas, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una bajada del 2,02%, demostrándose incapaz de establecer una clara tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Brasil: cotización sube en la apertura del martes 7 de abril del 2026

La incertidumbre geopolítica en Medio Oriente afecta el desempeño de las principales bolsas y provoca movimientos erráticos en el tipo de cambio

Precio del dólar hoy en Brasil: cotización sube en la apertura del martes 7 de abril del 2026

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 7 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 7 de abril

Pronóstico del tiempo en Miami: temperatura y probabilidad de lluvia este martes 7 de abril 2026

Una cobertura nubosa elevada y ráfagas de viento variables acompañarán la inestabilidad climática hoy

Pronóstico del tiempo en Miami: temperatura y probabilidad de lluvia este martes 7 de abril 2026

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de abril

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de abril