Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de abril

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al inicio de operaciones a 8,84 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,7% comparado con los 8,61 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 2,19%, por lo que en términos interanuales acumula aún un incremento del 1,33%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas previas, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una bajada del 2,02%, demostrándose incapaz de establecer una clara tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.