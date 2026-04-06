Pronóstico del clima en San Francisco de Macoris para antes de salir de casa este martes 7 de abril

Clima en República Dominicana: temperaturas para Santiago de los Caballeros para mañana. (Wikimedia)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 7 de abril? Aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en San Francisco de Macoris.

El conocimiento actualizado del estado del tiempo en la ciudad optimiza la organización de la rutina diaria. Esta información resulta esencial para seleccionar la vestimenta apropiada, coordinar desplazamientos y valorar si las condiciones meteorológicas permiten realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para este martes 7 de abril en San Francisco de Macoris

Clima en República Dominicana: temperaturas para Santiago de los Caballeros para mañana. (Wikimedia)

En San Francisco de Macoris se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados .

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 70% durante el día y del 58% a lo largo de la noche .

En el mismo sentido, la nubosidad será del 73% en el transcurso del día y del 75% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 10.

Así se comporta el clima en San Francisco de Macoris, durante las estaciones del año

El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en gran parte de la nación dominicana, el clima dominante es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más fríos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en la ciudad, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

(EFE)

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.