Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 6 de abril

El euro se cotiza al inicio de operaciones a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% frente a los 1,61 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una disminución 0,1%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una subida del 2,36%.

Analizando este dato con el de jornadas previas, invierte el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con un descenso del 0,01%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad es de 4,4%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,63%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.