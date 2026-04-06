Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,02% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando marcó 7,64 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,86%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 1,72%.

Respecto de días pasados, sumó cuatro sesiones consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los números conseguidos para el último año (18,92%), así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.