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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 6 de abril
Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 6 de abril

El dólar estadounidense se paga al inicio a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,15% comparado con los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,01%; pese a ello en el último año todavía mantiene una subida del 2,53%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, suma dos jornadas sucesivas de bajada. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (4,8%), por lo que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en estos días.

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