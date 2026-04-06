Euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de abril

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,49 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,4% comparado con el valor de la jornada previa, cuando marcó 20,57 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una disminución 1,42%, por lo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 5,95%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, acumuló seis sesiones sucesivas en negativo. En los pasados siete días la volatilidad fue de 1,48%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,38%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.