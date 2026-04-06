Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de abril

El euro se paga al inicio a 20,54 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,15% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 20,57 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un descenso 1,17%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una disminución del 5,72%.

Respecto a días previos, suma seis jornadas seguidas en rojo. La volatilidad de esta semana es de 1,47%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,37%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.