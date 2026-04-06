Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,82 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,2% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando marcó 8,81 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un ascenso 2,62%, por ello en el último año todavía mantiene un incremento del 1,23%.

Con respecto a días pasados, sumó dos jornadas seguidas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (19,45%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado recientemente.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

Euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de abril

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del martes 6 de abril registra números estables

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del martes 6 de abril registra números estables