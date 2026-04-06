Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de abril

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,82 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,2% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando marcó 8,81 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un ascenso 2,62%, por ello en el último año todavía mantiene un incremento del 1,23%.

Con respecto a días pasados, sumó dos jornadas seguidas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (19,45%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado recientemente.