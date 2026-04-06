Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% comparado con los 1,61 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra una bajada 0,21% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula una subida del 2,25%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, acumuló dos fechas sucesivas de números negativos. La volatilidad de esta semana es inferior a los números logrados para el último año (5,63%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado ahora mismo.