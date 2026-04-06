Dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura del 6 de abril de 2026 estable

Consulta en cuánto abrió el precio del dólar este lunes 6 de abril en Uruguay. (REUTERS/Thomas White)

El inicio de semana se caracteriza por un desempeño mixto en los mercados accionarios, con bajo volumen de operaciones tras el feriado de Pascua y el cierre parcial en plazas de Europa y Asia, según detalla el Grupo Financiero Monex. Los futuros del S&P avanzan levemente, en un entorno donde prevalece la cautela entre los inversionistas.

En este contexto, tras la apertura bursátil de este lunes 6 de abril, el dólar estadounidense se cotiza a 40,54 pesos uruguayos en promedio, sin cambios respecto a la sesión anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. Durante la última semana, la moneda estadounidense registra un incremento de 0,82% frente al peso uruguayo, acumulando un avance de 1,3% en los últimos doce meses.

El comportamiento reciente del tipo de cambio muestra variación respecto a la tendencia previa, que había sido de 0,35%, lo cual indica la falta de una dirección clara y estable en la cotización. La volatilidad de los últimos siete días se ubica en 10,71%, inferior al promedio anual de 14,16%, reflejando un periodo de mayor estabilidad en el valor de la divisa.

A nivel internacional, el petróleo Brent retrocede, el dólar se debilita y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años permanece cerca de 4,34%. Estas tendencias reflejan la cautela de los mercados ante posibles presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el índice DXY, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de divisas, alcanza un mínimo semanal de 99.79 puntos, afectado por la especulación en torno a una posible tregua de 45 días en la región, vista como un posible primer paso hacia el cese de hostilidades.

Proyecciones económicas en Uruguay para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Conoce el tipo de cambio este lunes 6 de abril en Uruguay. (EFE/Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.