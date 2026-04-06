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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de abril

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,2% si se compara con los 1,39 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,06%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un ascenso del 2,48%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, encadenó dos sesiones seguidas de números negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estos días.

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