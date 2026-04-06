Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 6 de abril del 2026 sin grandes movimientos

Consulta cómo amaneció el tipo de cambio en Brasil este lunes 6 de abril del 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

Al inicio de la semana, los mercados accionarios muestran resultados mixtos, caracterizados por un bajo volumen tras el feriado de Pascua y por el cierre parcial de plazas en Europa y Asia, según información del Grupo Financiero Monex. Los futuros del S&P registran leves avances, mientras los inversionistas permanecen atentos ante la menor actividad global.

En dicho escenario, el dólar estadounidense se negocia este lunes 6 de abril a un promedio de 5,16 reales brasileños, lo que implica una variación marginal de 0,02% respecto a la jornada anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante los últimos siete días, la divisa estadounidense acumula una baja de 0,44% frente al real brasileño y, en la comparación anual, sostiene un retroceso de 8,64%.

El desempeño reciente del billete verde frente al real incluye dos sesiones consecutivas de ganancias, aunque la volatilidad observada en la última semana se mantiene significativamente por debajo del promedio anual de 11,52%, lo que señala menos fluctuaciones respecto a periodos anteriores.

En el ámbito financiero internacional, el petróleo Brent retrocede, el dólar mantiene una tendencia de debilidad y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se sitúa cerca de 4,34%. Estos movimientos reflejan la cautela de los mercados ante posibles presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Además, el índice DXY, que mide la fortaleza del activo estadounidense frente a una canasta de divisas, registra un mínimo semanal de 99.79 puntos, impactado por la especulación sobre una posible tregua de 45 días en la región, considerada un posible paso hacia el cese de hostilidades.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.