Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 31 de marzo

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,71% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un ascenso 0,71%, por lo que en el último año aún conserva un ascenso del 2,94%.

Respecto de fechas anteriores, pone fin a dos jornadas de racha plana. La cifra de la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.