Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 31 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 31 de marzo
Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 31 de marzo

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,71% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un ascenso 0,71%, por lo que en el último año aún conserva un ascenso del 2,94%.

Respecto de fechas anteriores, pone fin a dos jornadas de racha plana. La cifra de la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 31 de marzo

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 31 de marzo

Precio del dólar hoy en Chile: peso resiste en la cotización de apertura del 31 de marzo

El tipo de cambio experimentó una ligera reducción, asociada a señales de recuperación en el consumo local y a un contexto internacional caracterizado por la volatilidad

Precio del dólar hoy en Chile: peso resiste en la cotización de apertura del 31 de marzo

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de marzo

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de marzo

Pronóstico del tiempo en Miami: alta probabilidad de lluvia este martes 31 de marzo del 2026

Una notable presencia de nubes y precipitaciones marcará las próximas horas en la ciudad

Pronóstico del tiempo en Miami: alta probabilidad de lluvia este martes 31 de marzo del 2026