Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura al alza este martes 31 de marzo 2026

Consulta en cuánto abrió el precio del dólar este martes 31 de marzo en Uruguay. (REUTERS/José Luis González)

El dólar estadounidense inició la jornada del martes 31 de marzo en 40,56 pesos uruguayos en promedio, según cifras de Dow Jones. Este valor representó un avance del 1,85% respecto a los 39,83 pesos de la sesión anterior, revirtiendo la baja del día previo y evidenciando la incapacidad del mercado para establecer una tendencia definida.

Durante la última semana, el billete verde acumuló una subida de 1% frente al peso local; en el balance anual, la divisa estadounidense mantiene una subida del 0,51%, consolidando una apreciación moderada en los últimos doce meses.

Por otro lado, la volatilidad semanal se situó en 20,2%, muy por encima del promedio anual de 14,2%, lo que señala un periodo de alteraciones significativamente mayores a la tendencia general.

En un panorama más amplio, de acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, los mercados financieros experimentaron un repunte moderado, con acciones al alza y activos refugio cediendo parcialmente, tras reportes del Wall Street Journal que sugieren una mayor disposición del presidente Donald Trump para poner fin a la campaña militar de Estados Unidos contra Irán. Esta perspectiva elevó el apetito por riesgo, aunque la complacencia de los inversionistas coexiste con importantes riesgos latentes.

El conflicto en Medio Oriente ha generado una marcada volatilidad, especialmente tras el cierre casi total del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. Esta acción impulsó el precio del petróleo cerca de 50% en el último mes, avivando los temores de un nuevo brote inflacionario y llevando los precios de la gasolina en Estados Unidos por encima de 4,0 dólares por galón.

Previsiones económicas para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Conoce el tipo de cambio este martes 31 de marzo en Uruguay. (EFE/Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.