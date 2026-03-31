Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de marzo

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó una bajada del 0,11% frente a la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,71%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 1,75%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una subida del 0,08%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. La volatilidad de esta semana fue de 3,09%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (4,83%), así que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible recientemente.