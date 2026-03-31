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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 31 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 31 de marzo
Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 31 de marzo

Tras la apertura bursátil el euro se paga al arranque de sesiones a 4,02 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,16% si se compara con los 4,01 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca un ascenso 0,64%; pero en el último año mantiene aún una disminución del 3,17%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, encadena dos sesiones sucesivas en valores positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo previsible en este momento.

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