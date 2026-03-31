Euro hoy en México: cotización de cierre del 31 de marzo

El euro se pagó al cierre a 20,70 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,72% si se compara con los 20,85 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 0,52%; por el contrario desde hace un año aún acumula un descenso del 5,88%.

Respecto de jornadas pasadas, puso el fin a tres sesiones de racha positiva. En los pasados siete días la volatilidad es ligeramente inferior a los números conseguidos para el último año (8,59%), así que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en estas fechas.