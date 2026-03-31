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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de marzo
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de marzo

El euro cotizó al cierre a 8,84 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 3,16% frente al dato de la jornada anterior de 8,57 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota un ascenso 1,85%, de modo que en el último año aún acumula una subida del 2,64%.

Con respecto a jornadas previas, cambió el sentido del resultado previo, donde se anotó una bajada del 2,17%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

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