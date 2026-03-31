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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de marzo
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de marzo

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,67% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un incremento 0,67%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 2,9%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, interrumpió con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. En los pasados siete días la volatilidad fue de 4,29%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,85%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

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