Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de marzo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,65 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,57% con respecto a la cotización de la sesión previa, que fue de 7,45 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,35%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 1,92%.

Con respecto a días pasados, invirtió el resultado de la jornada anterior, en el que marcó una disminución del 2,44%, demostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente superior a los números logrados para el último año (18,97%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.