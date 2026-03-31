Dólar en Colombia: hay buenas noticias en medio de la subida de la tasa de interés del Banco de la República, así cerró el 31 de marzo

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.645,10 en la jornada del 31 de marzo - crédito Luisa González/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 31 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.659.92, lo que representó una caída de $10,04 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.669,96. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.284 millones en 1.575 transacciones, con un precio de apertura de $3.650,00, un mínimo de $3.645,10 y un máximo de $3.675,00.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,92%, de manera que en términos interanuales acumula aún una disminución del 9,14%.

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Respecto de jornadas anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó un incremento del 0,22%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 3,27%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (14,49%), así que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.

Al cierre de la jornada del 31 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.617,78, mientras que el de venta se ubicaba en $3.724,44 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Dicho movimiento se dio luego de que el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, avanzó 4,9% durante la sesión y alcanzó los USD118 por barril, en medio de una mayor incertidumbre frente al conflicto en Irán. Durante la jornada, el presidente de EE. UU., Donald Trump, instó a los aliados afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz a “simplemente tomarlo” o a comprar petróleo a EE. UU. Además, el secretario de Defensa de EE. UU., Peter Hegseth, señaló que, en ausencia de un acuerdo con Irán, el conflicto podría escalar a una mayor intensidad.

A nivel local, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos (pb), hasta 11,25%. La decisión superó las expectativas del mercado, que apuntaban a un ajuste de 75 pb.

Perspectiva y escenarios para esta semana

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, aseguró que el dólar enfrenta una semana donde confluyen dos fuerzas principales: la evolución del conflicto en Medio Oriente y los datos de empleo en Estados Unidos. Según dijo, la dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la FED mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio.

La guerra en Irán ya completa un mes y todo indica que los mercados empienza a acostumbrarse al hecho - crédito Altaf Qadri/AP

Sin embargo, aclaró que los datos de empleo del viernes 3 de abril podrían actuar como catalizador en cualquier dirección, lo que redefiniría las expectativas de política monetaria para los próximos meses.

Escenario de debilidad del dólar

Precisó que si se concretan avances diplomáticos que permitan una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD80 u USD85 por barril en WTI. Al mismo tiempo, si los datos de empleo muestran debilidad y la inflación se mantiene contenida, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el segundo semestre.

“Bajo este escenario, el dólar tendería a debilitarse, los commodities encontrarían soporte para un rebote y las monedas emergentes se beneficiarían del retorno del apetito por riesgo. El peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.600–3.630″, indicó.

El peso colombiano está entre las monedas más valorizadas del mundi - crédito @Finxard/X

Entretanto, si el conflicto se intensifica o las negociaciones fracasan, y los datos de empleo sorprenden al alza reforzando la narrativa de inflación persistente, el petróleo podría escalar hacia USD110 o USD120 por barril, con lo que se eliminaríam por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026 y consolidando la posibilidad de un alza hacia fin de año. Así las cosas, el dólar se fortalecería de manera significativa como activo de refugio, el VIX (índice del miedo) podría superar los 35 puntos y los commodities continuarían bajo presión.

“En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.780 o $3.820, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes se profundizaría”, anotó el experto de la fintech Global66.

Peso colombiano, el más valorizado

Por su parte, la firma Finxard adujo que, el 30 de marzo, el peso colombiano se convirtió en la moneda más valorizada del mundo frente a sus máximos del último año. Indicó que, con un -17.68% desde su techo de 52 semanas, lidera el ranking global de recuperación frente al dólar. Está “desacoplado del DXY, con el índice del dólar sobre 100 puntos y aun así mostrando fortaleza”.