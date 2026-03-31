Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 31 de marzo

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 1,40 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,22% frente a los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,04%, por lo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,08%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadena dos jornadas consecutivas de subida. En los pasados siete días la volatilidad es de 2,35%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (4,83%), de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en este momento.