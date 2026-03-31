Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de marzo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 5,19 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 1,17% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 5,25 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,81%, por ello desde hace un año acumula aún una disminución del 8,33%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, invirtió el valor de la jornada anterior, cuando se saldó con un incremento del 0,03%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado ahora mismo.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.