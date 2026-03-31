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Clima en San Francisco de Macoris: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir este 1 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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Clima, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Pronóstico
Clima en República Dominicana: temperaturas para Santiago de los Caballeros para mañana. (Wikimedia)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

El reporte meteorológico esperado en las próximas horas para San Francisco de Macoris este miércoles 1 de abril

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Clima en República Dominicana: temperaturas para Santiago de los Caballeros para mañana. (Wikimedia)
  • Para este miércoles, se estima que en San Francisco de Macoris habrá un 75% de posibilidad de lluvia.
  • Así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 18°.
  • La nubosidad será del 62%.
  • Por la noche habrá una posibilidad del 86% de lluvias.

Como es el clima en San Francisco de Macoris

La predicción del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en gran parte del país dominicano, el clima dominante es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más frescos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre la temporada de mayores precipitaciones en el año.

El clima en República Dominicana

(EFE)
(EFE)

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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