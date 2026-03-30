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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo
Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de marzo

Tras la apertura el euro se cotiza en el día de hoy a 8,77 quetzales en promedio, lo que implicó una disminución del 0,38% frente al dato de la jornada anterior, cuando acabó con 8,80 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 1,05%, por ello desde hace un año aún acumula un ascenso del 1,75%.

Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó una subida del 0,46%, sin poder establecer una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es inferior a la acumulada en el último año, de modo que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en este contexto.

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